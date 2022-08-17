Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции

Издание "Телеграф" рассказало о планах Зеленского снять с должности верховного главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В среду новостное агентство "Телеграф" сообщило, что Владимир Зеленский вскоре примет решение снять с должности верховного главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.

По данным "Телеграфа", Зеленский хочет поставить Залужного на должность министра обороны Украины, однако сам Валерий Залужный этого не хочет.

Публицисты из "Телеграф" уверены, что если Украины победит в спецоперации с Россией, то Владимир Зеленский не хочет разделять триумф данной победы с кем-то ещё.