Украинские военные снова обстреливают Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция.

Вечером 17 августа пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины опять начали массированный обстрел Энергодара.

Примечательно, что именно в Энергодаре находится крупнейшая атомная электростанция в Европе, названная Запорожской в честь области своего расположения.

ВСУ уже неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС, повредив на неё территории систему охлаждения и контейнеры с ядерными отходами.