ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара в районе Запорожской АЭС
Украинские военные снова обстреливают Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция.
Вечером 17 августа пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что солдаты вооружённых сил Украины опять начали массированный обстрел Энергодара.
Примечательно, что именно в Энергодаре находится крупнейшая атомная электростанция в Европе, названная Запорожской в честь области своего расположения.
ВСУ уже неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС, повредив на неё территории систему охлаждения и контейнеры с ядерными отходами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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