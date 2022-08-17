Какой урок для себя вынес Ремарк после участия в Первой мировой войне

На фронт писатель попал в восемнадцать лет, он был уверен, что идет спасать мир.

Эрих Мария Ремарк попал в армию в 1916-м году, и проходил подготовку в родном Оснабрюке. После подготовки в 1917-м году он оказался в 15-ом гвардейском полку 2-ой резервной дивизии.

Так сложилось, что подразделение, где служил Ремарк, оказалось в Бельгийском Ипре, который в будущем оказался одной из важных и самых кровавых точек Первой мировой.

На передовой Эрих был недолго – немногим более месяца, но успел получить 3 осколочных ранения. Затем было долгое лечение в госпитале, работа в канцелярии. На фронт Ремарк больше не попал.

Благодаря тому, что Ремарк на фронте пробыл недолго, к войне он не успел привыкнуть, и война не стала для него делом привычным. Сохранив болезненное восприятие одной из самых страшных трагедий в истории человечества, спустя десять лет он написал «На западном фронте без перемен».

Роман во многом отражает биографию самого писателя. Главный герой - солдат Пауль (имя Ремарка при рождении - Эрих Пауль), который едет в отпуск домой и узнает о тяжелой болезни матери, а потом возвращается на фронт и получает ранение. Мать Ремарка Анна Мария тоже умерла от рака в сентябре 1917 года - когда Эрих лечился в госпитале. Смерть матери так потрясла писателя, что он взял ее имя.

В двадцать лет Ремарк написал, что он молод, но "все, что видел в жизни, - отчаяние, смерть, страх, сплетение нелепого бездумного прозябания с безмерными муками".