Россия представила на выставке вооружений робота-штурмовика, запускающего ракеты

Москва представила боевую машину М-81, вооруженную противотанковой ракетой РПГ-26, на выставке вооружений "Армия 2022", открытой президентом России ранее на этой неделе.

Российские государственные СМИ транслировали кадры, на которых “собака–робот”, одетая в костюм ниндзя, ходит взад и вперед, а также сидит, прежде чем пообщаться со своей аудиторией.

И хотя китайское устройство сможет выдержать вес пусковой установки РПГ-26, неясно, сможет ли машина справиться с отдачей при стрельбе из оружия.

Поскольку Россия отрезана от поставок западных микрочипов и других электронных компонентов, аналитики утверждают, что маловероятно, что Москва сможет производить свои собственные технологии военного назначения в обозримом будущем.

Российский разработчик робота-собаки, компания Machine Intellect, базирующаяся в Санкт-Петербурге, похоже, не имеет никакого присутствия в Интернете, кроме его появления на выставке вооружений.