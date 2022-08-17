Большинство американцев не поддерживают внешнюю политику Джо Байдена

Опрос YouGov показал, что свыше половины граждан США не одобряют внешнюю политику Джо Байдена.

В среду, 17 августа 2022 года, британский журнал The Economist поделился результатами социологического опроса, проведённого совместно с компанией YouGov, целью которого являлось узнать уровень поддержки американцами внешней политики, которую проводит действующий президент США Джо Байден.

Согласно опубликованным данным опроса, большая часть респондентов высказалась против сформированной Байденом внешнеполитической стратегии и лишь меньше половины принявших в опросе американцев поддержали нынешнюю политику США в международных делах.