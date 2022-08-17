Рогов заявил, что ВСУ вновь открыли массированный огонь по Энергодару
Представитель ВГА Запорожской области Рогов сообщил об очередном обстреле украинской стороной города Энергодара.
Ночью в среду, 17 августа 2022 года, член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что город Энергодар второй раз за этот день подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.
Напомним, что часом ранее украинские бойцы выпустили не менее шести боеприпасов по территории близ Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, угрозы радиационной безопасности нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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