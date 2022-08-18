США заявляют: Китай рискует просчитаться, оказывая давление на Тайвань

Усилия Китая по принуждению и подрыву Тайваня чреваты просчетами, и его кампания давления, скорее всего, продолжится, заявил в среду Дэниел Критенбринк, высокопоставленный дипломат США в Восточной Азии.

Китай, который до сих пор подчиняет себе остров и считает его исконно своей территорией, практически целый август проводил военные учения вокруг Тайваня, чтобы показать свой гнев из-за нежданного приезда в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Выступая на телефонной конференции, Критенбринк, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана, заявил, что Китай использовал поездку Пелоси как предлог для изменения статус-кво, поставив под угрозу мир.

"Эти действия не считаются правомерными и сейчас силы КНР на Тайвань совершенно бесмысленны, т.к. власти острова не ведут себя агрессивно. А сейчас разворачивается непонятная агрессивная ситуация, которая, как мы ожидаем, продолжит разворачиваться в ближайшие недели и месяцы", - сказал он, имея в виду официальное название Китая.

Критенбринк добавил, что Соединенные Штаты ясно дали понять Китаю, что их подход к Тайваню не изменился, включая приверженность США политике "одного Китая" и отказ от поддержки формальной независимости Тайваня.