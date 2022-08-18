Российские силовики задержали в Херсоне наводчика, помогавшего ВСУ
Российские силовые структуры задержали мужчину из Херсона, бывшего военнослужащего, который помогал украинской армии.
РИА Новости 18 августа сообщили, что херсонские силовые органы арестовали экс-военного ВСУ Петра Жадана за помощь украинским войскам.
Задержанный 1984 года рождения в начале спецоперации пообщался со своим бывшим руководителем, капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым и предложил ему помощь.
Ченашев попросил Жадана передавать ему координаты мест, где сосредоточены российские военные и городские объекты.
С марта по июль ему удалось передать координаты девяти мест, денег за работу он не брал.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
-
ОСН: Долина ответила Галкину на оскорбление о крошках с барского стола
Юморист Максим Галкин на концерте в Прибалтике прошёлся по таким отечественным исполнительницам, как Лариса Долина и Надежда Бабкина из-за создания Российской музыкальной ассоциации. Долина кратко ответила на выпад своего коллеги по сцене.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказался ЕС
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России
Праха нет: Андрей Разин утверждает, что могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище пуста
Кулеба: Зеленский планирует завоевать мир