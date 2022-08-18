Российские силовики задержали в Херсоне наводчика, помогавшего ВСУ

Российские силовые структуры задержали мужчину из Херсона, бывшего военнослужащего, который помогал украинской армии.

РИА Новости 18 августа сообщили, что херсонские силовые органы арестовали экс-военного ВСУ Петра Жадана за помощь украинским войскам.

Задержанный 1984 года рождения в начале спецоперации пообщался со своим бывшим руководителем, капитаном ВСУ Сергеем Ченашевым и предложил ему помощь.

Ченашев попросил Жадана передавать ему координаты мест, где сосредоточены российские военные и городские объекты.

С марта по июль ему удалось передать координаты девяти мест, денег за работу он не брал.