Минобороны предупредило о подготовке Украиной провокации на Запорожской АЭС

Министерство обороны РФ сообщило о готовящейся провокации на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН в Украину.

Представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал, что власти Украины планируют провести масштабную провокационную акцию на Запорожской АЭС во время визита Антониу Гутеррешем.

"Власти Украины планируют провести масштабную провокацию на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерраша. Россия будет обвинена в создании угрозы для ядерной безопасности региона", — рассказал Конашенков.

Официальный представитель МО РФ также уточнил, что для провокации будет задействована 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Удары по АЭС будут нанесены из района города Никополя.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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