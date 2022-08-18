Минобороны предупредило о подготовке Украиной провокации на Запорожской АЭС

Министерство обороны РФ сообщило о готовящейся провокации на Запорожской АЭС во время визита генерального секретаря ООН в Украину.

Представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал, что власти Украины планируют провести масштабную провокационную акцию на Запорожской АЭС во время визита Антониу Гутеррешем.

"Власти Украины планируют провести масштабную провокацию на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерраша. Россия будет обвинена в создании угрозы для ядерной безопасности региона", — рассказал Конашенков.

Официальный представитель МО РФ также уточнил, что для провокации будет задействована 44-я артиллерийская бригада ВСУ. Удары по АЭС будут нанесены из района города Никополя.