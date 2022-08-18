МИД РФ потребовал от США выдачи виз Лаврову и российской делегации

ОСН: Долина ответила Галкину на оскорбление о крошках с барского стола

Юморист Максим Галкин на концерте в Прибалтике прошёлся по таким отечественным исполнительницам, как Лариса Долина и Надежда Бабкина из-за создания Российской музыкальной ассоциации. Долина кратко ответила на выпад своего коллеги по сцене.

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