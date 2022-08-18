МИД РФ потребовал от США выдачи виз Лаврову и российской делегации

Министерство иностранных дел России обратилось к США с требованием своевременно дать визы министру иностранных дел Сергею Лаврову и его делегации.

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев 18 августа обратился к США по поводу виз для главы МИДа Сергея Лаврова и российской делегации.

Скоро должна состояться неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, в которой хочет должна участие делегация России.

8 августа Путин назначил Лаврова главой данной делегации. Ильичев призвал секретариат ООН требовать от США виз для дипломатов из РФ.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 