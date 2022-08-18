МИД РФ потребовал от США выдачи виз Лаврову и российской делегации
Министерство иностранных дел России обратилось к США с требованием своевременно дать визы министру иностранных дел Сергею Лаврову и его делегации.
Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев 18 августа обратился к США по поводу виз для главы МИДа Сергея Лаврова и российской делегации.
Скоро должна состояться неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, в которой хочет должна участие делегация России.
8 августа Путин назначил Лаврова главой данной делегации. Ильичев призвал секретариат ООН требовать от США виз для дипломатов из РФ.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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