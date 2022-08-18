В Херсоне задержали наводчика артиллерии и авиации ВСУ

В городе Херсоне арестовали мужчину, который передавал армии Украины координаты расположения важных военных объектов.

По сообщению сотрудников силовых структур, в городе Херсоне удалось задержать бывшего служащего армии Украины, который добровольно передавал сведения о расположении важных военных и инфраструктурных объектов.

"После начала военной операции я связался со своим бывшим командиром, капитаном ВСУ, и предложил помочь. Передавал координаты сосредоточения российских войск", — рассказал задержанный.

С его слов стало известно, что за пять месяцев ему удалось передать ВСУ координаты девяти таких мест. Никакой материальной выгоды от этого задержанный не имел.