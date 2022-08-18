Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Авторитетное политическое издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (ФРГ) сообщает, что ЕС впервые не дал никаких военных обещаний Украине с начала спецоперации России.
Аналитики отмечают, что снижение числа обещаний от стран Европейского союза наблюдается с апреля 2022 года.
При этом в июне шесть стран ЕС впервые сначала специальной военной операции России в Украине не дали Киеву никаких военных обещаний.
Руководитель группы Кильского института мировой экономики (ФРГ) Кристоф Требеш отметил, что тенденция снижения числа обещаний от стран Европейского союза будет снижаться и дальше.
При этом спецоперация России в Украине входит в критическую фазу, а все инициативы по оказанию помощи от ЕС иссякают прямо пропорционально.
Кристоф Требеш отметил, что выделение суммы в 1,5 миллиардов евро от Евросоюза Украине — «мизерная помощь по сравнению с предыдущими обещаниями». По его мнению, Киев нуждается в сотнях миллиардов каждый квартал.
Аналитик указал, что фонд после пандемии получил 800 миллиардов евро и даже этой суммы оказалось недостаточно для борьбы со всеми экономическими последствиями.
Для восстановления Украина должна получить хотя бы сопоставимую сумму этой величине.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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