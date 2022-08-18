Минобороны России сообщило об уничтожении 90 иностранных наемников Харькове
Высокоточным оружием наземного базирования российские военные уничтожили более 90 иностранных наемников.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в районе Харькова, в результате которого было уничтожено более 90 иностранных наемников.
Кроме того, удары наносились по опорным пунктам украинской армии. Уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением в районе деревень Звановка и Васюковка.
Подразделениями противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотников и три снаряда реактивной артиллерии в Харьковской области.
Опубликовано: Максим Алексеев
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