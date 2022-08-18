Минобороны назвало цель обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины
Министерство обороны России назвало цель атак Украины на Запорожской атомной электростанции.
Глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 18 августа сказал, что Киев обстреливает ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме.
По мнению Кириллова, обстрелы могут привести к созданию зоны отчуждения до 30 километров, введения международных войск и объявления России ядерным террористом.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и дальше будет обстреливать российские войска, скрывающиеся рядом с ЗАЭС.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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