Минобороны назвало цель обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины

Министерство обороны России назвало цель атак Украины на Запорожской атомной электростанции.

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 18 августа сказал, что Киев обстреливает ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме.

По мнению Кириллова, обстрелы могут привести к созданию зоны отчуждения до 30 километров, введения международных войск и объявления России ядерным террористом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и дальше будет обстреливать российские войска, скрывающиеся рядом с ЗАЭС.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 





 

 

 

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