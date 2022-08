СМИ попросят судью выдать Трампу ордер на обыск под присягой

Адвокаты многих крупнейших медиакомпаний страны попытаются убедить федерального мирового судью в четверг днем обнародовать письменные показания под присягой, подтверждающие ордер

Данные документы позволили агентам ФБР провести обыск в поместье бывшего президента Дональда Трампа во Флориде на прошлой неделе.

Associated Press, New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal, broadcast TV networks, CNN и другие хотят, чтобы мировой судья США Брюс Э. Рейнхарт опубликовал показания под присягой в связи с возражением Министерства юстиции США, в котором говорится, что его расследование обращения Трампа с “особо секретными материалами” был бы скомпрометирован.

Медиакомпании утверждают, что обнародование показаний под присягой поможет общественности определить, были ли у Министерства юстиции законные причины для обыска или это было частью вендетты администрации Байдена против Трампа, как утверждают бывший президент и его сторонники. Трамп в своем посте в социальной сети Truth на прошлой неделе призвал опубликовать неотредактированные показания под присягой в интересах прозрачности.