ФСБ сообщила о задержании членов террористической ячейки в ряде регионов России

Пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщила о задержании сотрудниками силового ведомстве сторонников террористической ячейки в ряде регионов России.

В Москве, Красноярске и Новосибирски были задержаны сторонники запрещенной в России террористической ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад», которая также имеет второе название — «Джаннат Ошиклари». В ходе операции ФСБ были задержаны выходцы из стран Средней Азии, которые финансировали боевиков и призывали к терактам на территории России.

В пресс-службе ФСБ отмечают, что сторонники террористической ячейки финансировали структуры Сирии, а также призывали к совершению преступлений на территории Российской Федерации и вели «прочую незаконную деятельность».

При задержании у фигурантов дела были изъяты средства связи, электронные носители информации, а также банковские карты, которые подтверждают причастность к финансированию террористической деятельности.

Ранее ФСБ сообщала о задержании выходца из средней Азии гражданина РФ, который перечислял деньги запрещенной в стране террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Его приговорили к восьми годами лишения свободы.