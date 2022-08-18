YLE: в Финляндии скандал из-за присутствия премьер-министра Санны Марин на вечеринке

Финская телекомпания YLE сообщает, что общественность недовольна публикацией видео с вечеринки, где премьер-министр страны Санны Марин «весело проводит время».

Ранее СМИ опубликовали видео с вечеринки с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин и ее друзей. Телекомпания YLE попросила прокомментировать инцидент, однако премьер заявила, что не видит необходимости менять свое поведение.

Санны Марин отметила, что на видео «обычные люди с обычной жизнью». Она добавила, что у нее есть семейная жизнь, работа и свободное время, которое она проводит со своими друзьями, в том числе и на вечеринках «как и многие другие люди моего возраста».

Премьер-министр Финляндии подчеркнула, что на вечеринке не было никаких запрещенных веществ, а гости довольствовались только алкоголем. Она подтвердила, что танцевала, пела и веселилась, но «это абсолютно законные вещи».

Ранее Санны Марин анонсировала инвестирование страны в укрепление границы с Россией. По словам финского премьера, страна «не может быть наивной, так как у нее есть «агрессивный сосед». Она также напомнила необходимость быть готовыми «к любым угрозам».