Профессиональный боец MMA Александр Шлеменко заявил, что алкоголизм в России связан со смертью вождя народов, главы правительства Советского союза Иосифа Сталина.

Александр Шлеменко отметил, что после окончания Великой Отечественной войны СССР был «самой непьющей страной мира». Однако после смерти Иосифа Сталина «все начало сдвигаться», а последующие правители сделали ставку на спаивание народа, чтобы на этом заработать.

Боец подчеркнул, что в СССР после смерти Сталина на алкогольную продукцию наложили жесткую государственную монополию. Водку и другие спиртные напитки рекламировали, однако на самом деле это Шлеменко «назвал бы это геноцидом через алкоголь».

Александр Шлеменко — чемпион промоушена Bellator в среднем весе. На счету бойца 13 поражений и 59 побед. Его называют спортсменом, подающим большие мировые надежды и активно приглашают на участие в различных турниров.

Шлеменко выступает за сохранение ценностей России, а также против употребления алкоголя и наркотиков. Ранее он заявил, что причиной поражение Александра Емельяненко является злоупотребление спиртными напитками.