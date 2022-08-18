Business Insider: США тайно передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM

Инсайдерское издание Business Insider утверждает, что американцы тайно передали для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Информация о разрушении радаров при украинских ударах появилась еще в начале августа 2022 года. Сообщение Business Insider о поставках противорадиолокационных ракет фактически только подтверждает предположение российской стороны.

США и ранее тайно поставляли Украине вооружение. Так, неделей ранее в России заявили, что обнаруживали фрагменты HARM, которые поразили зенитно-ракетные комплексы. Американская сторона долгое время отрицала поставки такого типа вооружения, но после обнаружения обломков Пентагон подтвердил, что Киев действительно получил HARM.

Наличие противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM у ВСУ создает проблемы для российских радаров противовоздушной обороны (ПВО), которые необходимы для защиты от украинской авиации. Однако эксперты утверждают, что преимущество ВСУ будет временным, так как «российская армия вскоре адаптируется».

Количество переданных Киеву ракет AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM) не сообщается, однако они предназначены исключительно для уничтожения радаров. Поставка противорадиолокационных ракет началась в рамках последнего пакета военной помощи.