Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом во Львов

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львом для трёхсторонней встречи с Владимиром Зеленским и Гуттеришем.

В четверг, 18 августа 2022 года, ряд представителей отечественных и зарубежных СМИ заявили, что президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган прибыл в рамках рабочей поездки в город Львов на западе Украины.

Отмечается, что в ближайшее время Эрдоган проведёт личную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, после чего к ним присоединится прибывший во Львов ещё вчера Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш для обсуждения вопросов по экспорту украинского зерна и ситуации вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре, угрожающей радиационной безопасности всей Европы.