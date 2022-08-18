Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом во Львов
Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл во Львом для трёхсторонней встречи с Владимиром Зеленским и Гуттеришем.
В четверг, 18 августа 2022 года, ряд представителей отечественных и зарубежных СМИ заявили, что президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган прибыл в рамках рабочей поездки в город Львов на западе Украины.
Отмечается, что в ближайшее время Эрдоган проведёт личную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, после чего к ним присоединится прибывший во Львов ещё вчера Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш для обсуждения вопросов по экспорту украинского зерна и ситуации вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре, угрожающей радиационной безопасности всей Европы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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