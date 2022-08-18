Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
В Минобороны России приняли решение о переброске трёх истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Калининградскую область.
В четверг, 18 августа 2022 года, пресс-служба российского оборонного ведомства заявила о том, что три сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 с ракетами «Кинжал» были направлены в Калининградскую область России.
В ведомстве пояснили, что истребители перебазированы на военно-морскую авиабазу в Чкаловске для круглосуточного дежурства в ходе дополнительных мероприятий по стратегическому сдерживанию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
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