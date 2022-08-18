5tv.ru: Борисова призвала выгнать Королёву с семьёй из России
Дана Борисова призвала выгнать певицу Наташу Королёву и её семью из страны из-за выходок матери, заслуженной артистки Украины Людмилы Порывай в США.
Ведущая телевидения Дана Борисова осудила поступок Людмилы Порывай по отношению к её зятю Сергею Глушко. Она считает, что такого не должно повториться.
Борисова призвала изгнать из РФ Наташу Королеву с семейством за оскорбления жителей России. Об этом телезвезда сообщила в интервью 5-tv.ru.
По мнению знаменитости, исполнительница хита "Маленькая страна" обязана определиться со своей собственной позицией, пообщавшись с матерью на предмет инцидента с зятем.
Борисова пояснила: "Мама Наташи Королевой - это как раз тот вариант подлецов, которые рассчитывают усидеть на двух стульях. С такими надо жестко - гнать метлой взашей".
Борисова заявила, что разговор Королевой с мамой необходим для того, чтобы другим было неповадно совершать поступки Людмилы Порывай.
Не так давно на выступлении в Майами родительница звездной дочери не только не заступилась за супруга певицы, но посмеялась, когда того оскорбили. К слову, Сергей Глушко поддержал позицию РФ по Украине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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