5tv.ru: Борисова призвала выгнать Королёву с семьёй из России

Дана Борисова призвала выгнать певицу Наташу Королёву и её семью из страны из-за выходок матери, заслуженной артистки Украины Людмилы Порывай в США.

Ведущая телевидения Дана Борисова осудила поступок Людмилы Порывай по отношению к её зятю Сергею Глушко. Она считает, что такого не должно повториться.

Борисова призвала изгнать из РФ Наташу Королеву с семейством за оскорбления жителей России. Об этом телезвезда сообщила в интервью 5-tv.ru.

По мнению знаменитости, исполнительница хита "Маленькая страна" обязана определиться со своей собственной позицией, пообщавшись с матерью на предмет инцидента с зятем.

Борисова пояснила: "Мама Наташи Королевой - это как раз тот вариант подлецов, которые рассчитывают усидеть на двух стульях. С такими надо жестко - гнать метлой взашей".

Борисова заявила, что разговор Королевой с мамой необходим для того, чтобы другим было неповадно совершать поступки Людмилы Порывай.

Не так давно на выступлении в Майами родительница звездной дочери не только не заступилась за супруга певицы, но посмеялась, когда того оскорбили. К слову, Сергей Глушко поддержал позицию РФ по Украине.