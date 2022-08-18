Пушков сказал, что Варшава влетает в предвоенную ситуацию

Если Варшава не осознает свои ошибки она рискует влететь в предвоенное положение.

Такое мнение высказал политик Алексей Пушков в своей странице Telegraph.

“Была выбрана не верная тактика. Неприкрытая враждебность Варшавы по отношению к России и неоправданные не подтвержденные требования к Германии, приводят к печальным результатам. Варшава с головой погрязла в те времена, когда она была пыталась быть агрессивно настроенной к Москве, но сейчас увы другое время”, – сказал он.

Ранее Пушков говорил, что граждане никак не выиграли от того, когда решили поддаться на амбиций ее лидеров.