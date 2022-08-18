Пушков сказал, что Варшава влетает в предвоенную ситуацию
Если Варшава не осознает свои ошибки она рискует влететь в предвоенное положение.
Такое мнение высказал политик Алексей Пушков в своей странице Telegraph.
“Была выбрана не верная тактика. Неприкрытая враждебность Варшавы по отношению к России и неоправданные не подтвержденные требования к Германии, приводят к печальным результатам. Варшава с головой погрязла в те времена, когда она была пыталась быть агрессивно настроенной к Москве, но сейчас увы другое время”, – сказал он.
Ранее Пушков говорил, что граждане никак не выиграли от того, когда решили поддаться на амбиций ее лидеров.
Опубликовано: Силивончик Алина
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