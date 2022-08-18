BNS: поправки в закон Латвии лишат россиян права жить и работать в стране
Агентство BNS сообщает, что МИД Латвии разработало новые поправки в Закон об иммиграции. Если их примут, россияне и белорусы лишаться возможности получать ВНЖ Латвии, жить и работать в стране.
В МИД Латвии полагают, что поправки заставят латышских работодателей уделять больше внимания на трудовые отношения с соотечественниками и сократят число приемов работников из России и Беларуси, если у них нет официального статуса постоянного жителя Евросоюза.
Ранее МВД Латвии предложило остановить выдачу повторных ВНЖ для граждан России и Беларуси до 30 июня 2023 года. При этом рассматриваются исключения — случаи, когда российские и белорусские граждане претендуют на получение статуса постоянного жителя ЕС.
Среди них люди, которые длительное время находятся на территории Латвии (например, экс-граждане и неграждане страны), находящиеся в Латвии из соображений гуманности или в интересах государства, а также имеющие тесные семейные связи с гражданами или негражданами Латвии, в том числе вдовы и вдовцы или родители общих детей.
Для этого им необходимо подтвердить уровень владения латышским языком не ниже уровня А2. Если экзамен будет не сдан с первого раза, статус можно продлить только на один год.
МВД Латвии также предложило приостановить выдачу долгосрочных виз до 30 июня 2023 года. Однако в случаях с визами также есть исключения: если они выдаются по соображениям гуманности, международным грузовым и пассажирским перевозчикам, а также лицам, которым необходим въезд в Латвию для получения разрешения на проживание.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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