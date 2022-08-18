Создатели голливудской "Иронии судьбы" выпустили первый трейлер фильма

Картина снята по мотивам легендарной советской мелодрамы. Главные роли сыграли Эмма Робертс и Томас Манн. Премьера голливудской версии запланирована на 9 сентября.

Американский вариант Жени Лукашина - актер Томас Манн (сериал "Фарго"), Надю Шевелеву заменит Эмма Робертс ("Американская история ужасов"), Ипполитом будет британец китайского происхождения - Льюис Тан ("Мортал Комбат").

В фильме рассказана история о неожиданном знакомстве мужчины и женщины. Он - хочет сделать предложение своей избраннице, она - осталась без пары прямо перед свадьбой.

Судьба странным образом свела этих двоих вместе, что из этого выйдет - зрители узнают, посмотрев фильм полностью.

Режиссером нового проекта выступил Марюс Вайсберг. Кстати, узнав в 2021 г. о предстоящих съемках американской версии "Иронии", Валентина Талызина и Барбара Брыльска выразили сомнение в успехе будущей премьеры.