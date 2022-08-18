Россия закрывает Запорожскую атомную станцию после встречных обстрелов
Министерство обороны России заявило, что ему, возможно, придется закрыть Запорожскую атомную электростанцию после того, как обвинило Украину в обстреле объекта.
Киев отрицает нападение на атомную станцию, которая является крупнейшей в Европе и с марта оккупирована российскими войсками.
Но Игорь Кириллов, глава российских сил радиационной, химической и биологической защиты, заявил на брифинге, что резервные системы обеспечения станции были повреждены в результате обстрела.
Он добавил, что в случае аварии радиоактивный материал может распространиться по Германии, Польше и Словакии.
По сообщениям, три из четырех линий электропередачи станции были “отключены” по состоянию на прошлые выходные, скорее всего, из-за нападений, сказал Берни из Greenpeace.
Если оставшаяся линия электропередачи выйдет из строя, это сделает станцию уязвимой для потери электроснабжения, что значительно увеличит риск аварии.
Опубликовано: Силивончик Алина
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