Россия закрывает Запорожскую атомную станцию после встречных обстрелов

Министерство обороны России заявило, что ему, возможно, придется закрыть Запорожскую атомную электростанцию после того, как обвинило Украину в обстреле объекта.

Киев отрицает нападение на атомную станцию, которая является крупнейшей в Европе и с марта оккупирована российскими войсками.

Но Игорь Кириллов, глава российских сил радиационной, химической и биологической защиты, заявил на брифинге, что резервные системы обеспечения станции были повреждены в результате обстрела.

Он добавил, что в случае аварии радиоактивный материал может распространиться по Германии, Польше и Словакии.

По сообщениям, три из четырех линий электропередачи станции были “отключены” по состоянию на прошлые выходные, скорее всего, из-за нападений, сказал Берни из Greenpeace.

Если оставшаяся линия электропередачи выйдет из строя, это сделает станцию уязвимой для потери электроснабжения, что значительно увеличит риск аварии.