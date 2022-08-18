МИД России обвинил США в покрывательстве обстрелов ВСУ Запорожской АЭС

Представитель МИД РФ Нечаев упрекнул США в сокрытии фактов обстрелов украинскими солдатами Запорожской АЭС.

В четверг, 18 августа 2022 года, заместитель директора ДИП МИД России Иван Нечаев в ходе брифинга заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз умышленно скрывают действия киевского режима в отношении Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Нечаев заявляет, что США и ЕС противодействуют миссии МАГАТЭ из-за своего безрассудства и желания любой ценой достичь своих целей, невзирая на возможные катастрофические последствия атак украинских солдат на ЗАЭС.