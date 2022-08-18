Виктор Орбан: ситуация в Украине положит конец превосходству Запада

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что ситуация в Украине положит конец превосходству Запада. Он заявил, что после окончания спецоперации, выиграют только Россия, Китай и корпорации США.

Виктор Орбан отметил, что большая часть мира (Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и арабский мир) не встает в очередь поддержки США и Украины. Потому что Запад не может оказывать прямую военную поддержку Украине, которая могла бы переломить ход событий, а санкции в отношении России никак ее не дестабилизируют.

Венгерский премьер подчеркнул, что плюсом добавляется огромный ущерб Европе, из которого она долго будет выкарабкиваться (в частности он имел ввиду энергетический кризис). С другой стороны, есть регионы и государства, которые только выигрывают от ослабления Евросоюза. Прежде всего — это международные игроки, которые имеют собственные энергоносители.

Орбан указал на то, что России выгодны энергетические санкции, так как при сокращении импорта газа в Евросоюз (то есть, уменьшения расходов на логистику), доходы «Газпрома» удвоились. Китаю также выгодны такие санкции, так как раньше они были «во власти арабов», а теперь пересматривают политику импорта энергоресурсов, которые пойдут из России.

В заключение премьер-министр Венгрии отметил, что крупным американским корпорациям это также выгодно. В пример он привел резкий рост прибыли таких концернов США, как Exxon, Chevron, ConocoPhillips.