МИД РФ: ядерное оружие может быть применено исключительно в ответ на агрессию
Заместитель директора департамента информации и печати МИД Российской Федерации Иван Нечаев заявил, что ядерное оружие российской стороной может использоваться только в ответ на агрессию.
Иван Нечаев подчеркнул, что согласно российское военной доктрине, применение ядерного оружия допустимо «исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения или в случае, когда существования государства поставлено под угрозу».
Дипломат выразил надежду, что США и страны Североатлантического альянса НАТО «отдают себе отчет» в том, чем может обернуться нагнетание антироссийской риторики «с акцентом на возможность нанесения превентивного ядерного удара».
Нечаев также отметил, что российская сторона не собирается применять ядерное оружие, так как никаких угроз не существует. При этом специальная военная операция в Украине проходит по плану и в соответствии с графиком.
Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что все слова о планах Москвы якобы применить химическое или ядерное оружие в Украине — ложь. По его словам, у России нет и не было необходимости применять «крайние меры».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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