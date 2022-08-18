CNN: Евросоюз не сможет принять решение о запрете виз для россиян

В США оценили шансы на введение полного запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России.

В четверг, 18 августа 2022 года, американский телеканал CNN заявил о том, что страны-участницы Европейского союза вряд-ли смогут договориться ввести визовые ограничения в отношении всех россиян.

Эксперты CNN убеждены, что несмотря на требования Украины касательно запрета выдавать россиянам визы, европейские страны надеются восстановить отношения с Россией после окончания СВО, поэтому не прибегнут к таким радикальным мерам.