CNN: Евросоюз не сможет принять решение о запрете виз для россиян
В США оценили шансы на введение полного запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России.
В четверг, 18 августа 2022 года, американский телеканал CNN заявил о том, что страны-участницы Европейского союза вряд-ли смогут договориться ввести визовые ограничения в отношении всех россиян.
Эксперты CNN убеждены, что несмотря на требования Украины касательно запрета выдавать россиянам визы, европейские страны надеются восстановить отношения с Россией после окончания СВО, поэтому не прибегнут к таким радикальным мерам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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