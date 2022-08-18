Премьер-министр Финляндии пройдет тест на наркотики после скандального видео с вечеринки
Санна Марин пояснила, что не сделала ничего незаконного и готова доказать свою невиновность.
Финское информационное агентство Helsingin Sanomat сообщает, что премьер-министр страны Санна Марин, комментируя ситуацию со скандальным видео, заявила, что скрывать ей нечего и она готова пройти тест на наркотики.
В Финляндии разгорелся скандал, связанный с видео вечеринки с участием премьер-министра страны. На записи запечатлено, как Марин искромётно танцует в компании финских знаменитостей.
Общественность насторожило слово "jauhojengi", которое отчетливо слышно на видео. В переводе с финского оно переводится как "мука" или "порошок". Многие интерпретировали его, как сленговое название синтетических наркотиков.
Опубликовано: Максим Алексеев
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