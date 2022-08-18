Минобороны России назвало дату масштабной провокации на Запорожской АЭС

Минобороны РФ заявило, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может произойти масштабная провокация киевского режима во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину 19 августа.

По данным ведомства, для подготовки к так называемой «провокации» украинские военнослужащие развернули посты радиационного наблюдения в районе Запорожья.

Сообщается также, что были организованы учения отрядов территориальной обороны, артиллерийской бригады и других воинских формирований для отработки действий в условиях радиоактивного заражения местности.

В России утверждают, что 19 августа ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЭС из Никополя, а затем продемонстрируют ликвидацию последствий аварии на АЭС.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что российские военные разместили на ЗАЭС артиллерийские установки.

Ранее в ООН заявляли, что могли бы помочь МАГАТЭ посетить Запорожье из Киева, но Россия настаивает на том, что любая миссия, которая будет проходить через территорию Украины, слишком опасна.

18 августа стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ лично возглавляет миссию на Запорожскую АЭС.

Сегодня во Львов прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он встретился с президентами Украины и Турции. Во время встречи Гуттериша с Зеленским обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС.