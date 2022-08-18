Spiegel: Британцы размещают надписи на украинских ракетах

Британцы выделяют до 2500 фунтов стерлингов на размещение сообщений на украинских ракетах и даже танках в рамках краудфандинга в поддержку российского вторжения.

С 24 февраля, когда войска Владимира Путина вторглись в Украину, были созданы различные краудфандинговые сайты, чтобы побудить жителей Запада делать пожертвования украинским военным.

Но у одного нового веб–сайта есть личный поворот - Sign My Rocket, который британцы используют для размещения сообщений типа “Лондон передает привет” на ракетах перед их запуском по российским целям.

Антон Соколенко, волонтер Sign My Rocket, сказал, что “95 процентов” пожертвований были отправлены англоговорящими клиентами, причем большинство из них находятся в Соединенных Штатах.