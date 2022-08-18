На МКС прервали выход в открытый космос из-за неисправности скафандра
Во время выхода в открытый космос российского космонавта Олега Артемьева напряжение батареи в его скафандре внезапно упало. Космонавту пришлось вернуться на МКС.
Российское управление полетами приказало Олегу Артемьеву, командиру станции, быстро вернуться в шлюз, чтобы он мог подключить свой скафандр к питанию станции.
Люк оставался открытым, второй космонавт Денис Матвеев находился снаружи. Примерно через час Центр управления полетами приказал вернуться и ему.
По данным НАСА, ни одному из мужчин не угрожала опасность. Со скафандром Матвеева проблем не было, его возвращение связано с существующей схемой смены напарников.
Артемьев благополучно вернулся, подключился к электросети станции и возобновил работу. Оба космонавта занимались оснащением робота-манипулятора ЕКА камерами и другими изменениями в оборудовании.
Они установили камеры на новый робот-манипулятор Европейского космического агентства до того, как возникла проблема, всего через два часа запланированного 6,5-часового выхода в открытый космос.
В 2013 году скафандр итальянского астронавта Луки Пармитано протекал во время двух выходов в открытый космос, причем первый случай прошел незамеченным.
Во время второго вылета шлем Пармитано наполнился водой и стало трудно дышать. По информации НАСА, его спокойное возвращение на базу спасло ему жизнь.
Инцидент заставил агентство приостановить все неэкстренные выходы в открытый космос до тех пор, пока не будет выявлена причина и не будут предприняты шаги для предотвращения кризисов в будущем.
Опубликовано: Светлана Репина
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