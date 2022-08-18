В районе севастопольского аэропорта Бельбек был сбит беспилотник
Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что средства ПВО сбили беспилотник близ аэропорта Бальбек.
В четверг ночью, 18 августа 2022 года, глава Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале подтвердил появившуюся в сети информацию о звуках взрыва, которые раздавались в районе местного аэропорта.
Развожаев заявил, что системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотный летательный аппарат в районе аэропорта Бельбек в Севастополе. По предварительным данным серьёзных разрушений и жертв нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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