В районе севастопольского аэропорта Бельбек был сбит беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что средства ПВО сбили беспилотник близ аэропорта Бальбек.

В четверг ночью, 18 августа 2022 года, глава Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале подтвердил появившуюся в сети информацию о звуках взрыва, которые раздавались в районе местного аэропорта.

Развожаев заявил, что системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотный летательный аппарат в районе аэропорта Бельбек в Севастополе. По предварительным данным серьёзных разрушений и жертв нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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