Politico: Госдеп США опасается последствий признания России спонсором терроризма
Журналисты Politico утверждают, что Госдеп США боится проблем, которые возникнут в случае признания России спонсором терроризма.
В пятницу, 19 августа 2022 года, американская газета «Политико», ссылаясь на уполномоченные источники, которые решили сохранить анонимность, заявила о том, что Государственный департамент США озадачен возможными трудностями с которыми придётся столкнуться стране в случае признания России «страной-спонсором терроризма».
Отмечается, что Госдеп в последние дни ведут активные переговоры с Конгрессом США, дабы пренебречь американский законодательный орган от призывов к подобному радикальному решению из-за возможного прекращения дипломатических отношений между Соединёнными Штатами и Россией, что станет причиной многих проблем.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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