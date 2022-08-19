Агрономы рассказали, как посадить клубнику осенью
Осень – самое подходящее время для посадки клубники. В это время уже достаточно влажно и не жарко, такая погода идеальна для приживаемости растений.
Существует несколько способов посадки клубники. Один из них – в траншеи с гребнями. В этом случае клубника хорошо приживается и может расти на одном месте как минимум 5 лет.
Рассаду стоит готовить в течение всего лета. Для этого достаточно направлять усы в одну сторону на грядке, тогда их будет проще выбирать для посадки.
Есть два важных правила. Первое – для посадки подходят усы только двухлетних кустов. Второе – брать нужно первые от маточника розетки.
На грядке нужно выкопать траншею глубиной около 25 см, внести в нее комплексные удобрения и перепревший навоз, хорошо пролить водой.
Затем необходимо сформировать гребень из выкопанного грунта и накрыть его укрывным материалом черного цвета.
Через каждые 40 см нужно сделать крестообразные надрезы, проделать под ними углубления в почве, полить и высадить клубнику.
Края укрывного материала засыпают опилками. Такой способ хорош тем, что корневые шейки растений не начинают выпирать после уплотнения почвы.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Огородники объяснили, как посадить хрен при помощи корней
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
В небе над Севастополем ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши