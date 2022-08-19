Агрономы рассказали, как посадить клубнику осенью

Осень – самое подходящее время для посадки клубники. В это время уже достаточно влажно и не жарко, такая погода идеальна для приживаемости растений.

Существует несколько способов посадки клубники. Один из них – в траншеи с гребнями. В этом случае клубника хорошо приживается и может расти на одном месте как минимум 5 лет.

Рассаду стоит готовить в течение всего лета. Для этого достаточно направлять усы в одну сторону на грядке, тогда их будет проще выбирать для посадки.

Есть два важных правила. Первое – для посадки подходят усы только двухлетних кустов. Второе – брать нужно первые от маточника розетки.

На грядке нужно выкопать траншею глубиной около 25 см, внести в нее комплексные удобрения и перепревший навоз, хорошо пролить водой.

Затем необходимо сформировать гребень из выкопанного грунта и накрыть его укрывным материалом черного цвета.

Через каждые 40 см нужно сделать крестообразные надрезы, проделать под ними углубления в почве, полить и высадить клубнику.

Края укрывного материала засыпают опилками. Такой способ хорош тем, что корневые шейки растений не начинают выпирать после уплотнения почвы.