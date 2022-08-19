В небе над Севастополем ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ

Губернатор Севастополя сообщил об очередном сбитом украинском беспилотнике в районе аэропорта Бельбек.

В своём официальном Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэропорта Бельбек, расположенном на северо-западной окраине города, средствами ПВО был сбит украинский беспилотник.

"Никто из местных жителей не пострадал. Разрушений нет", — сообщает чиновник.

Кроме того, Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не верить информации, полученной из неофициальных источников.

Ранее аналогичная ситуация произошла в районе Керчи, где сработали системы ПВО и также был сбит беспилотник ВСУ.