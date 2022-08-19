Ларису Рубальскую неожиданно госпитализировали

Поэтесса шокировала поклонников видео, где она в больнице в бинтах и под капельницей.

Лариса Рубальская сейчас в больнице. Истинную причину экстренной госпитализации поэтесса не говорит, и поклонники выдвигают собственные версии, сообщает КП.

Их мнения разделились. Одни считают, что причина тому - диеты, которыми Лариса стала увлекаться в последнее время. Другие уверены, что Рубальская оказалась в клинике, чтобы сбросить вес.

Не так давно поэтесса рассказывала, что хочет похудеть с помощью жесткой диеты. Она уточнила, что намерена голодать. "Я пыталась худеть, и с тяжелейшим трудом сбрасывала по 3 килограмма. Однако через неделю вес возвращался. К диетологу обращалась,"- отметила Рубальская.

Поклонники отговаривали ее от радикального решения проблемы, однако Лариса Алексеевна была настроена очень решительно. И стройнеть намерена с помощью экстремальной диеты.

Ранее поэтесса призналась, что сделала пластическую операцию: подтяжку вокруг глаз и блефаропластику.

"Здесь нет ничего стыдного. Здоровью такая процедура не вредит, болезней не прибавляет. Зато раскрылись глаза, и я сейчас выгляжу лучше, чем могла бы. Я ведь прихожу на телевидение, выхожу к зрителям - надо соответствовать!" - поделилась знаменитость.