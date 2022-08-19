Варшавер рассказал о доходах народных артистов «Ленкома»

Худрук театра отметил, что главным звездам выплачивают по 18 тысяч рублей за каждый выход на сцену.

Худрук "Ленкома" Марк Варшавер раскрыл тайну доходов звезд своего театра. Он отметил, что более 20 лет назад для сотрудников «Ленкома» ввел коэффициент трудового участия, сообщает Рамблер.

Всего в театре служат 16 народных артистов, ведущие из них получают около 200 тысяч рублей в месяц. Главным звездам выплачивают по 18 тысяч рублей за каждый выход на сцену.

По словам худрука, на стенах "Ленкома" висят фото ведущих артистов, которым нужно платить зарплату даже если они не выходят на сцену.

Варшавер уверен, что, будучи частью театра, они повышают интерес к "Ленкому" со стороны посетителей.

Издание напоминает, что Варшавер ранее рассказал, что Людмила Поргина, постоянно находясь в отпуске из-за болезни мужа Николая Караченцева, получала около 250 тысяч рублей в месяц. Кроме того, актриса жаловалась, что ей нужны деньги на отдых за границей.