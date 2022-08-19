ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу ВСУ

ФСБ России в Краснодаре задержала россиянина, который занимался шпионажем в пользу Украины.

В пятницу, 19 августа 2022 года, Федеральная служба безопасности России в своём пресс-релизе заявила о задержании в Краснодаре занимавшегося шпионажем в пользу Вооружённых сил Украины местного жителя.

Отмечается, что гражданин России за денежное вознаграждение передавал украинской стороне данные, которые несут непосредственную угрозу национальной безопасности РФ, за что теперь агенту СБУ грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.