В Госдуме обвинили Байдена в эскалации ситуации на Украине

Российский депутат Морозов заявил, что Байден делает всё возможное для продолжения боевых действий на Донбассе.

В пятницу, 19 августа 2022 года, депутат Государственной думы РФ Олег Морозов в своём интервью для новостного агентства РИА назвал истинную цель, которую преследует Байден оказывая военную и финансовую помощь киевскому режиму.

Морозов убеждён, что внешнеполитической целью Байдена является «как можно больше войны и потерь», поэтому американский лидер, используя все свои полномочия, способствует эскалации ситуации на Украине, понимая, что без западного оружия и финансирования ВСУ не смогут оказывать сопротивление ВС РФ.