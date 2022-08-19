Мышьяк, обнаруженный в пострадавшем от засухи Грейт-Солт-Лейк, может стать экологической ядерной бомбой
Рекордно низкий уровень воды в Большом Соленом озере выявил в почве вызывающий рак мышьяк, который был описан как “экологическая ядерная бомба”.
Крупнейшее соленое озеро западного полушария сократилось всего на треть своей емкости, обнаружив высокие уровни канцерогенных химических веществ и других опасных металлов на 800 милях открытой воды.
Ураганные ветры затем переносят эти смертоносные вещества в легкие местных жителей в виде токсичной пыли, что представляет серьезную угрозу для 2,5 миллионов жителей, проживающих поблизости в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и других близлежащих районах.
Доктор Кевин Перри обошел каждый дюйм земли, обнаженной в результате усыхания исторического озера, и впервые обнаружил мышьяк в рамках своего исследования почвы в 2019 году.
Профессор Университета Юты сказал The Telegraph: “Риск реален. Если люди подвергаются воздействию этих пыльных бурь в течение длительного периода времени, в течение десятилетия или более, это может привести к раку легких, раку кожи, раку мочевого пузыря и диабету”.
А исследования доктора Роберта Гиллиса, климатолога штата Юта, показали, что угроза воздействия этих открытых канцерогенных материалов усиливается тенденцией к усилению зимних штормов.
Опубликовано: Силивончик Алина
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