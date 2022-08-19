Союзные силы полностью освободили Зайцево и Дачу в ДНР

Штаб ТерО ДНР заявил об освобождении союзными силами 270 населённых пунктов, включая посёлок Зайцево и село Дача.

В пятницу, 19 августа 2022 года, штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале поделился с подписчиками информацией о том, что союзными силами при поддержке ВС РФ были освобождены от гнёта киевского режима 270 объектов на карте Донецкой Народной Республики, среди которых посёлок городского типа Зайцево и село Дача.

Отмечается, что украинская сторона выпустила по территории ДНР 375 боеприпасов, в результате чего погибли 5 гражданских, ещё 23 получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в учреждения здравоохранения, где им оказывается вся необходимая помощь.