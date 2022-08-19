МИД Литвы сказал что русским и белорусам в туризме будет отказано

МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выдвинул предложение об отмене и аннулировании туристических многолетних шенгенских виз, которые раньше в свободном доступе выдавались российским и белорусским гражданам.

Такой вопрос он поставил не только в своей стране, но также и в стране Евросоюза.

«Совместными усилиями нам хочется найти общее решение, которое будет работать. Именно для этого необходимо рассмотреть этот вопрос по правильно и эффективной выдаче виз. В первую очередь нужно начать с России и Беларуси, которые являются странами-агрессорами», – написал министр в статье для Politico.

На сегодняшний день вопрос по выдаче многократных виз для России является наболевшим, по крайней мере до тех пор, пока идет спецоперация. Параллельно с этим он сказал, что Европа поможет нуждающимся в убежище, но не тем, кто желает провести каникулы в Европе.