МИД Литвы сказал что русским и белорусам в туризме будет отказано
МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выдвинул предложение об отмене и аннулировании туристических многолетних шенгенских виз, которые раньше в свободном доступе выдавались российским и белорусским гражданам.
Такой вопрос он поставил не только в своей стране, но также и в стране Евросоюза.
«Совместными усилиями нам хочется найти общее решение, которое будет работать. Именно для этого необходимо рассмотреть этот вопрос по правильно и эффективной выдаче виз. В первую очередь нужно начать с России и Беларуси, которые являются странами-агрессорами», – написал министр в статье для Politico.
На сегодняшний день вопрос по выдаче многократных виз для России является наболевшим, по крайней мере до тех пор, пока идет спецоперация. Параллельно с этим он сказал, что Европа поможет нуждающимся в убежище, но не тем, кто желает провести каникулы в Европе.
Опубликовано: Силивончик Алина
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