Россия начнет продавать Афганистану нефтепродукты за изюм и травы

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи предложил российской стороне продавать нефтепродукты за изюм и травы. Ранее сообщалось, что Афганистан хочет покупать российские товары по бартеру.

Нуриддин Азизи отметил, что бартерная схема предпочтительнее для торговли с Россией, но возможны и финансовые транзакции. Афганистан готов предлагать за российскую нефть ряд товаров, в том числе и другие полезные ископаемые.

Официальный Кабул считает, что поставки нефти и нефтепродуктов из России могли бы быть компенсированы по бартерному обмену насчет других ископаемых, изюма и лекарственных трав.

Только в случае, если схема не будет работать, Кабул будет рассматриваться использование финансовых транзакцией с Москвой. По словам Нуриддина Азизи, «с этим нет никаких проблем и ограничений со стороны США и ЕС», поэтому Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами.

Ранее сообщалось, что Афганистан планирует договориться с Россией о поставках около 1 миллиона тонн бензина и такого же количества дизельного топлива до конца 2022 года. Нуриддин Азизи подчеркнул, что всего Афганистану требуется не менее 4 миллионов тонн нефти, однако около трех импортируется из других стран. При этом Афганистан приветствует идею наращивания поставок нефти из России.