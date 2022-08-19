Минобороны РФ: бойцы батальона «Кракен» расстреляли 100 солдат 58-й бригады ВСУ
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие нацбатальона «Кракен» показательно расстреляли сто солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
В пятницу, 19 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в российские военнослужащие 14 августа разгромили подразделения 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского ВСУ, в результате чего выжившие солдаты украинской бригады дезертировали близ села Уды в Харьковской области.
Конашенков утверждает, что бойцы нацбатальона «Кракен» обнаружили и показательно казнили сто служащих 58-й отдельной бригады ВСУ для запугивания с целью исключения возможных случаев дезертирства в рядах армии Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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