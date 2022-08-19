Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин примут участие в саммите G20 на Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите G20, который пройдет на Бали.

Видодо отметил, что Путин и Си намерены лично посетить саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября 2022 года. Президент Индонезии подчеркнул, что президент России «лично сказал, что приедет на встречу» в ходе разговора 18 августа 2022 года.

Президенты Индонезии и России обсудили большие проекты и сам саммит G20. В частности, речь шла о рассмотрении проблемы глобальной продовольственной безопасности. По словам Видодо, Путин проинформировал о предпринимаемых усилиях совместно с Турцией и Секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес отметил, что индонезийская сторона «обеспечит полную безопасность и надежную охрану президента России Владимира Путина на саммите G20». Он также рассказал, что Украина просила Индонезию провести встречу Путина и Зеленского в рамках саммита и, Джакарта в свою очередь готова организовать такой диалог.

Дипломат добавил, что страна хотела бы способствовать открытому диалогу между лидерами Украины и России. Кроме того, Таварес допустил встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена на саммите G20, добавив, что «мы видим все возможности для такого диалога».