Член правительства Германии исключил возобновление проекта «Северный поток — 2»

Заместитель председателя правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что "Северный поток-2" не будет запущен.

19 августа вице-спикер немецкого бундестага Вольфганг Бюхнер сообщил, что в настоящее время правительство Германии не обсуждает вопрос запуска "Северного потока-2".

По словам Бюхнера, сертификация российского газпоровода была остановлена Берлином по понятным причинам, под которыми политик вероятнее всего подразумевает спецоперацию армии РФ в Украине.

В то же время Вольфганг Бюхнер уверен, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан приложить все усилия для того, чтобы Германия была обеспечена энергоресурсами на зиму.