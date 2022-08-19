Член правительства Германии исключил возобновление проекта «Северный поток — 2»
Заместитель председателя правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что "Северный поток-2" не будет запущен.
19 августа вице-спикер немецкого бундестага Вольфганг Бюхнер сообщил, что в настоящее время правительство Германии не обсуждает вопрос запуска "Северного потока-2".
По словам Бюхнера, сертификация российского газпоровода была остановлена Берлином по понятным причинам, под которыми политик вероятнее всего подразумевает спецоперацию армии РФ в Украине.
В то же время Вольфганг Бюхнер уверен, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан приложить все усилия для того, чтобы Германия была обеспечена энергоресурсами на зиму.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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