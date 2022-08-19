Минобороны России: Солдаты нацбата Кракен расстреляли сто бойцов 58-й бригады ВСУ
Украинские националистыиз подразделения "Кракен" расстреляли солдат регулярной армии Украины.
Российское оборонное ведомство сообщило о том, что бойцы нацподразделения "Кракен" расстреляли солдат украинской армии.
После боя у села Уды Харьковской области бойцы 58-й мотопехотной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Выговского начали отступать.
Отступали они в сторону позиций националистического подразделения "Кракен".
По заявлению Министерства обороны России, националисты расстреляли отступающих бойцов регулярной армии.
Опубликовано: Николай Скира
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